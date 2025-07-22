Евросоюз также призвал Израиль допустить помощь в анклав

БРЮССЕЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Евросоюз считает ситуацию в Газе невыносимой и призывает Израиль обеспечить свободный и безопасный доступ в разрушенный анклав, написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в X.

"Фотографии из Газы невыносимы. ЕС призывает [обеспечить] свободный, безопасный и немедленный поток гуманитарной помощи и к полному соблюдению международных и гуманитарных норм", - написала она.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников, включая детей, женщин и стариков. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. С 2 марта 2025 года в сектор Газа не поступает международная гуманитарная помощь, по решению Израиля остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты.