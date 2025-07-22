По данным опроса социологической службы по заказу телеканалов NTV и RTL, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов четвертую неделю подряд теряет по 1 п.п.

БЕРЛИН, 22 июля. /ТАСС/. Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) снова сравнялась с консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в рейтинге политических сил страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканалов NTV и RTL.

По данным исследования, блок ХДС/ХСС четвертую неделю подряд теряет по 1 п.п. Его рейтинг сейчас составляет, как и у АдГ, 25%. Последняя добавила 1 п.п. по сравнению с прошлой неделей и впервые с начала мая снова догнала консерваторов.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - младший партнер ХДС/ХСС по коалиции - находится на прежнем уровне, ее рейтинг составляет 13%. За "Зеленых" готовы проголосовать 12% респондентов. Их догнала Левая партия, рейтинг которой за неделю вырос на 1 п. п. Свободная демократическая партия с 3% поддержки и "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) с 4% не прошли бы в Бундестаг.

Опрос проводился с 15 по 21 июля. В нем участвовали 2 502 человека.