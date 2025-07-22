Оппозиционная партия "Умконто ве сизве" назвала причиной этого неспособность Сирила Рамапосы уволить министра по делам полиции Сензо Мчуну, которого ранее обвинили в связях с преступными группировками

ПРЕТОРИЯ, 22 июля. /ТАСС/. Крупнейшая оппозиционная партия ЮАР "Умконто ве сизве" (MK) внесла в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента) резолюцию о вотуме недоверия действующему президенту страны Сирилу Рамапосе в связи с ситуацией, сложившейся в министерстве по делам полиции. Об этом сообщила лидер парламентской фракции МК Коллин Макхубеле.

"Наша партия представила резолюцию о вотуме недоверия президенту за его промахи, главным из которых является неспособность уволить [министра по делам полиции Сензо] Мчуну и защитить наиболее уязвимых членов нашего общества. Мы верим в успех своих действий", - заявила она на брифинге, добавив, что сейчас ведутся консультации с другими парламентскими партиями с тем, чтобы они поддержали резолюцию.

МК, которую возглавляет бывший президент ЮАР Джейкоб Зума, имеет в Национальной ассамблее 58 депутатских мест. Для принятия резолюции за нее должна проголосовать как минимум половина депутатов плюс один голос. Палата насчитывает 400 депутатов.

13 июля Рамапоса выступил с обращением к нации и объявил, что отправил в отпуск министра по делам полиции Сензо Мчуну, которого обвиняют в связях с преступным миром. Глава государства также сообщил, что по его указанию создана специальная комиссия для расследования обвинений в адрес полиции, политиков, судей и бизнесменов в связях с преступным миром. Комиссия должна представить президенту свой первый отчет в течение ближайших трех месяцев.

Глава полиции провинции Квазулу-Наталь генерал-лейтенант Нхланхла Мкхванази выступил 6 июля на пресс-конференции и обвинил группу высокопоставленных политиков, чиновников, судей, депутатов и силовиков, включая Мчуну, в связях с преступными группировками, в том числе с действующими в морских портах наркосиндикатами, в коррупции, препятствовании правосудию, сокрытии фактов преступной деятельности, оказании давления на следственные органы, а также в причастности к убийствам. Эти обвинения вызвали широкий общественный резонанс в ЮАР.