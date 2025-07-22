Депутат также добавила, что Киев не получит "до конца лета ярой поддержки от Вашингтона"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) сыпется по всем направлениям, и ждать чуда не приходится, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

"Вы знаете, я реалист, мне всегда хочется верить в лучшее, но я общаюсь с ребятами, и фронт сыпется, он сыпется не по одному направлению, а по всем одновременно. Ожидать, что сейчас свершится чудо и к нам снизойдет кто-то с высоты небес и решит наши проблемы - я в это не верю", - сказала она в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online.

Она также добавила, что Киев не получит "до конца лета <...> ярой поддержки от США".

Ранее депутат Рады Виктория Гриб заявляла, что Украина даже с учетом поставок оружия может физически не выдержать продолжение военного конфликта. 8 июля главком ВСУ Александр Сырский заявлял о сложной ситуации сразу на четырех направлениях - на покровском (под Красноармейском ДНР), лиманском (север ДНР), новопавловском (западная часть ДНР и восточная часть Днепропетровской области) и северослобожанском (север Сумской области).