НАБУ и САП имеют ключевое значение на пути в Евросоюз, указала еврокомиссар по расширению ЕС и восстановлению Украины Марта Кос

БРЮССЕЛЬ, 22 июля, /ТАСС/. Еврокомиссия выразила "серьезную озабоченность" в связи с решением парламента Украины об ограничении автономии Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), обысками в офисе службы и арестами ее сотрудников. Об этом написала еврокомиссар по расширению ЕС и восстановлению Украины Марта Кос в X.

"Серьезно озабочена голосованием в Раде. Демонтаж механизмов, защищающих независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) - это серьезный шаг назад. Независимые органы, такие, как НАБУ и САП, имеют ключевое значение на пути в ЕС. Верховенство права является стержнем переговоров о приеме в ЕС", - написала Кос.

22 июля Верховная рада 263 голосами приняла закон, который фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины. Закон уже успел подписать спикер парламента Руслан Стефанчук, хотя оппозиционные депутаты до этого зарегистрировали блокирующее законопроект постановление, что по регламенту не позволяет спикеру в тот же день подписывать закон.

23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается влиятельной фигурой в окружении Зеленского. 21 июля Служба безопасности Украины на фоне обострения конфликта между Зеленским и НАБУ провела 70 обысков у сотрудников бюро, а также пришла с проверкой в САП. В рамках этих действий был задержан и арестован ряд сотрудников НАБУ. Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отмечал, что масштабные обыски и задержания являются ответом на обвинения Чернышову.