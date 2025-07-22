Канцлер Германии отметил, что в правящей коалиции по этому вопросу нет разногласий

БЕРЛИН, 22 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц (Христианско-демократический союз, ХДС) намерен добиваться от Израиля остановки военных операций в секторе Газа и обеспечения доступа гуманитарной помощи для населения анклава. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Петром Фиалой в Берлине.

"Я хочу сейчас действительно очень настоятельно призвать израильское правительство остановить масштабное военное вмешательство, сделать возможным перемирие и, прежде всего, содействовать доступу гуманитарной помощи для населения", - сказал Мерц. Он уточнил, что в правящей в ФРГ коалиции по этому вопросу нет разногласий.

Ранее министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ, социал-демократ Реем Алабали-Радован поддержала заявление более двух десятков стран, призывающих к немедленному прекращению войны в секторе Газа, и выразила сожаление в связи с тем, что Германия не присоединилась к документу. Изначально подписи под документом поставили главы МИД Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Дании, Испании, Исландии, Ирландии, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Японии, а также еврокомиссар по обеспечению готовности и преодолению кризисных ситуаций Аджа Лябиб. К заявлению также присоединились Греция, Кипр и Мальта.

Германия не входит в число подписавшихся. МИД ФРГ возглавляет однопартиец Мерца - Йоханн Вадефуль.