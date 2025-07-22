Депутат АДГ Шмидт: союз ФРГ, Британии и Франции без США пока "медийная шумиха"

Он отметил, что "это все пока только заверения, которые распространяются через СМИ"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Оборонный союз Германии, Франции и Великобритании без участия Соединенных Штатов, о котором сообщали западные СМИ, пока является лишь "медийной шумихой". Об этом заявил депутат партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Евгений Шмидт в эфире телеканала "Россия-1".

"Пока еще ничего конкретного не известно, все ждут детали, детали пока еще не раскрываются, пока просто это все медийная шумиха, мол, европейцы наращивают силы, способны сами за себя постоять. Но опять же, никакой конкретики, никаких конкретных планов, ничего не известно. То есть это все пока только заверения, которые распространяются через СМИ", - сказал он.

Шмидт отметил, что это медийный сигнал. "Во-первых, в сторону США: "мы можем и без вас", а во-вторых - в сторону Российской Федерации, мол, Европа может сама за себя постоять", - объяснил депутат АдГ.