Пока нет общеевропейского регулирования, отметил канцлер Германии

БЕРЛИН, 22 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что контроль на границах ФРГ с соседними странами является лишь временным решением, пока нет общеевропейского регулирования. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Петром Фиалой в Берлине.

"Мы стремимся к европейскому решению", - сказал Мерц. "Но до тех пор, пока мы не в состоянии лучше защищать европейские внешние границы, мы вынуждены осуществлять контроль на европейских внутренних границах", - отметил канцлер.

7 мая министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт отменил распоряжение прежнего кабинета министров от 2015 года, разрешавшее просителям убежища въезжать в страну. Теперь их разворачивают на границах, если они уже подали заявления в других странах ЕС. Одновременно Добриндт объявил об увеличении числа сотрудников федеральной полиции, проводящих проверки на границах государства.

В итоге на границах Германии с Польшей, Чехией сейчас возникают большие пробки из-за контроля.