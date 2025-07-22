В Киеве собрался митинг против ликвидации независимости антикоррупционных ведомств

По данным издания "Страна", люди собрались на площади около театра имени Ивана Франко

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Жители Киева вышли на митинг против скандального закона, фактически ликвидирующего независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По его данным, люди собрались на площади около театра имени Ивана Франко. Этот митинг ранее был анонсирован Центром противодействия коррупции Украины. В своем Telegram-канале он опубликовал сообщение ветерана ВСУ Дмитрия Козятинского с предложением выйти на акцию протеста против принятого закона. Как отмечал сам Козятинский, данное место - наиболее доступное и самое близкое к офису Владимира Зеленского.

В свою очередь украинский телеканал "Эспрессо Запад" сообщил, что во Львове люди также вышли на аналогичный митинг. В его Telegram-канале опубликованы кадры с митинга, на которых молодые люди держат плакаты с лозунгами "Это не закон - это капитуляция перед коррупцией" и "Мы можем [организовать] майдан 2.0, хотите?"

Во вторник Верховная рада 263 голосами приняла закон, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП. Закон уже успел подписать спикер парламента Руслан Стефанчук. Ряд украинских депутатов сообщали, что закон уже подписан Владимиром Зеленским, однако подтверждающих данных нет на сайте Рады.

Согласно принятому закону, генпрокурор Украины становится руководителем прокуроров САП, что практически переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на проводимые НАБУ дела. Кроме того, закон отменяет запрет на передачу дел из НАБУ другим органам, а генпрокурор теперь сможет забирать производства НАБУ и передавать их другим прокурорам. Как отмечают украинские СМИ, принятый закон окажет ключевое влияние на НАБУ, а также на работу Национального агентства по предотвращению коррупции, которое занимается вопросом контроля деклараций.