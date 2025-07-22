Как отметил глава партии "Патриоты Молдовы" Михаил Гарбуз, к сожалению, в республике ситуация иная

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Граждане Молдавии признательны России за то, что она чтит и уважает всех героев Великой Отечественной войны вне зависимости от их национальности. Об этом заявил глава партии "Патриоты Молдовы" Михаил Гарбуз.

"Признателен России за то, что героев Великой Отечественной войны, вне зависимости от национальности, национальной принадлежности, здесь, на территории России, чтят и уважают. <...> К сожалению, в Молдавии ситуация иная, румынское руководство Молдавии предало своих героев", - сказал он в ходе конференции, посвященной участию гагаузов в Великой Отечественной войне.

Политик отметил, что в Молдавии, напротив, ставят памятники фашистам, "тем, кто зажигал печи Дахау и Бухенвальда".

Директор Фонда поддержки христианских церквей "Международный фонд христианская солидарность" Дмитрий Пахомов поддержал инициативу поставить в Москве памятник и мемориальную доску Герою Советского Союза гагаузского происхождения Антону Буюклы.

"Памятнику и мемориальной доске быть в Москве. <...> Мы будем прилагать все усилия, чтобы это состоялось", - добавил он.

Также планируется создание сборника о героях-гагаузах, "который станет символом нашей общей истории и героизма", сообщил ТАСС сопредседатель организационного комитета по увековечению памяти Героя Советского Союза Антона Буюклы Михаил Рубцов.

Антон Ефимович Буюклы участвовал в наступлении Красной Армии на Сахалине в боях с японской армией в августе 1945 года в звании старшего сержанта в составе 165-го стрелкового полка. Наступавшие были остановлены пулеметным огнем противника из дзота. Тогда Буюклы вызвался подавить огневую точку и пополз к дзоту, прикрываясь щитком пулемета. Он получил ранение, но продолжил ползти и бросился на амбразуру, дав возможность товарищам продолжить наступление. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 года Буюклы посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Ранее глава молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович сообщил, что в селе Душманы на севере Молдавии был открыт памятник солдатам румынского диктатора Иона Антонеску - союзникам Гитлера, уничтоженным при вторжении в СССР. В последние годы памятники, героизирующие вторжение румынско-фашистских захватчиков в Молдавию, появляются во многих городах и селах республики.