Руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс уточнила, что спецпосланник президента США также намерен добиться "установления гуманитарного коридора для доставки помощи"

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф направляется на Ближний Восток в попытке добиться прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

По ее словам, госсекретарь США Марко Рубио уведомил ее о том, что "Уиткофф сейчас направляется" на Ближний Восток, "в район Газы". Брюс подчеркнула, что США рассчитывают добиться "прекращения огня и установления гуманитарного коридора для доставки помощи".

На уточняющий вопрос о том, намерен ли Уиткофф посетить непосредственно палестинский анклав, Брюс ответила, что у США "множество партнеров и союзников в регионе", призвав "не забывать об этом". "Мне нечего сказать по поводу точного места нахождения спецпосланника", - отметила она.

При этом Брюс ответила утвердительно на вопрос, корректно ли говорить о том, что Уиткофф едет на Ближний Восток. "Я не располагаю конкретными данными относительно того, куда именно едет спецпосланник, но, разумеется, это будет место, откуда он сможет вести переговоры, которые, надеюсь, приведут к прекращению огня", - резюмировала представитель Госдепа.

6 июля палестинское радикальное движение ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили переговорный процесс в Дохе, который нацелен на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников. 15 июля советник катарского премьер-министра, официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что посредники работают со сторонами конфликта для заключения рамочного соглашения, которое позволит перейти к следующему этапу переговоров. 21 июля близкое к ХАМАС агентство Maan выступило с утверждением, что подписание соглашения о прекращении огня может состояться на этой неделе или в начале следующей.