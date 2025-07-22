Глава Минкультуры Франции отказалась уйти в отставку на фоне дела о коррупции

Рашида Дати раскритиковала следствие и заявила, что обвинения в ее адрес основаны на неполном досье

ПАРИЖ, 22 июля. /ТАСС/. Министр культуры Франции Рашида Дати не намерена подавать в отставку после того, как следователи передали в суд дело о коррупции и торговле влиянием, заведенное в отношении нее и экс-главы автоконцерна Renault-Nissan Карлоса Гона. Об этом она заявила в эфире телеканала LCI.

"Я не собираюсь уходить в отставку. Меня хотят поставить одним коленом на землю, но я не буду вставать на второе", - сказала она, добавив, что приговор в отношении нее еще не вынесен.

Министр раскритиковала следователей и прокуратуру, выступив с утверждением, что обвинения в ее адрес основаны на неполном досье. Она также заявила, что все обвинения в отношении нее строятся на двух запросах в Европарламент от ее имени, продемонстрировав распечатки писем в эфире. "Это не чемоданы денег, это вопросы", - сказала она.

Как сообщает региональная газета Sud Ouest, президент страны Эмманюэль Макрон принял к сведению сообщение о передаче в Исправительный суд дела в отношении действующего министра. В окружении Дати также заявили, что "данная процедура не равносильна обвинительному вердикту" и она "продолжит работу в правительстве". Выступавший перед ней в эфире LCI министр юстиции Жеральд Дарманен также выразил поддержку Дати, заявив, что надеется на ее победу на предстоящих выборах мэра Парижа.

Дело о коррупции

Дати в 2021 году были предъявлены обвинения в коррупции, пассивной торговле влиянием и сокрытии злоупотребления властью в рамках расследования консультативных услуг, которые она предоставляла Гону в 2009-2011 годах, когда являлась депутатом Европарламента (ЕП). Сама Дати отрицает обвинения в лоббировании интересов главы автомобильного концерна в европейских структурах и утверждает, что лишь давала советы насчет развития компании на международных рынках, в частности, на Ближнем Востоке.

По версии следствия, она могла получить €900 тыс. за юридические консультации для нидерландского филиала альянса Renault-Nissan, хотя в действительности не могла их оказывать из-за действующего мандата евродепутата. Следователи считают, что она не занималась заявленной деятельностью и фактически получала деньги за лоббирование интересов компании "среди национальных и европейских политических лидеров", а также за возможности по влиянию на нормативные процессы Евросоюза.

Дати занимает должность министра культуры в кабинете Габриэля Атталя с 11 января 2024 года. С 2002 года она работала в команде экс-президента Франции Николя Саркози, с 2007 по 2009 год занимала пост министра юстиции Франции. С 2009 по 2019 год была депутатом ЕП.