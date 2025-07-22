В ноябре 2024 года Трамп подал в суд на телеканал CBS News из-за интервью с Харрис и потребовал $10 млн за введение зрителей в заблуждение с целью вмешательства в выборы

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что американский медиахолдинг Paramount Global, владеющий телеканалом CBS News, выплатил $16 млн в рамках урегулирования судебного иска из-за октябрьского интервью с кандидатом в президенты от демократов Камалой Харрис.

"Мы только что добились большой и важной победы в нашем историческом судебном процессе против [передачи] "60 минут", CBS и Paramount. Сегодня Paramount/CBS/"60 минут" выплатили $16 млн долларов в рамках урегулирования [иска]", - написал он на своей странице в социальной сети Truth Social. "Это еще одна победа в длинном ряду побед над фейковыми СМИ, которых мы привлекаем к ответственности за их широкомасштабное мошенничество и обман", - указал американский лидер.

Трамп также отметил, что рассчитывает получить еще $20 млн "от новых владельцев" за счет рекламы. Ранее сообщалось, что Paramount планирует слияние с медиахолдингом Skydance Media.

В ноябре 2024 года Трамп, будучи кандидатом в президенты, подал в суд на телеканал CBS News из-за интервью с Харрис и потребовал $10 млн за введение зрителей в заблуждение с целью вмешательства в выборы, в феврале эта сумма выросла до $20 млн. Избирательный штаб Трампа потребовал от CBS опубликовать неотредактированную версию интервью с Харрис, так как Трамп был убежден, что продюсеры передачи "60 минут" многократно изменяли и склеивали ее ответы. Республиканец предположил, что этот случай может нарушать правила финансирования предвыборной кампании. Он также назвал ситуацию "очевидным проявлением фейковых новостей".

В начале июля медиахолдинг Paramount Global согласился выплатить $16 млн для прекращения суда по иску Трампа. Демократы критиковали эту сделку, считая, что Paramount мог бы выиграть это дело в суде, но решил не конфликтовать с президентом из-за потенциальных проблем с получением одобрений регуляторов при реформировании своего бизнеса. Paramount Global на фоне снижения аудитории телеканалов планирует развивать сервис Paramount+ и хочет объединить свой бизнес с медиахолдингом Skydance Media.