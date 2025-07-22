Также модернизировать хотят ракетный комплекс HIMARS и гиперзвуковые вооружения, сообщил заместитель командующего Сухопутными войсками Соединенных Штатов на тихоокеанском театре военных действий генерал-лейтенант Джоэл Вауэлл

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты работают над уменьшением размеров и заметности пусковых систем Typhon и ряда других ракетных комплексов, включая РСЗО HIMARS, а также некоторых гиперзвуковых вооружений. Об этом сообщил 22 июля заместитель командующего Сухопутными войсками США на тихоокеанском театре военных действий генерал-лейтенант Джоэл Вауэлл.

"Скажу вам, что в будущем мы в Сухопутных войсках [США] попытаемся сделать Typhon по форме меньше. Это влияет и на другие наши средства - HIMARS, а также некоторые потенциальные системы, которые мы попытаемся развернуть в будущем. Есть потенциал для гиперзвуковых вооружений, которые будут меньше [нынешних] по своей форме. Есть потенциал для [реактивных снарядов] GMLRS <...>", - заявил Вауэлл на онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС. "Имеется в виду [новая установка Typhon], которая немного меньше, возможно, полуавтономная. У нас сейчас есть одна такая пусковая установка и для [тактических баллистических ракет] PrSM, которую мы тоже испытываем", - добавил военачальник, не вдаваясь в дальнейшие детали.

Генерал-лейтенант также рассказал, что на идущих в настоящее время совместных военных учениях Talisman Saber впервые были проведены совместные стрельбы с применением РСЗО HIMARS и отработано нанесение удара по морской цели при помощи комплекса Typhon. "Мы провели стрельбы с применением HIMARS с боевыми снарядами", - сказал Вауэлл, уточнив, что участие в этом приняли Австралия, Сингапур и США. "У нас были стрельбы боевыми снарядами, в ходе которых все три страны составили объединенную батарею HIMARS и получили целеуказания от наблюдателя для нанесения глубокого удара. <...> Такого ранее не было", - подчеркнул военачальник. Он пояснил, что был нанесен удар высокой точности "на расстояния порядка 60 км". Кроме того, в регионе впервые была использована система Typhon наземного базирования для пуска боевых ракет SM-6 и нанесения удара по морской цели, находящейся на удалении 166 км, отметил Вауэлл.

Он утверждал, что "тысячи ракет" Китая, нацеленных на западную часть Тихого океана, "в действительности не учитывают разбросанные сухопутные силы, обладающие способностью <...> наносить удары по наземным целям, морским целям или воздушным целям". "Сухопутные войска США работают над тем, чтобы получить такое преимущество", - подтвердил генерал-лейтенант. По его словам, такой потенциал позволит перекрыть, к примеру, пролив Лусон, разделяющий Филиппины и Тайвань, или Малаккский пролив. "Средства, позволяющие решать такие задачи с земли, сложно обнаружить. Легче обнаружить корабль в море, чем пусковую установку в джунглях Индонезии или Филиппин", - констатировал Вауэлл. Он заверил, что такие американские системы обладают высокой мобильностью.