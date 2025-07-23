Кишинев будет делать все, чтобы провести новые выборы, заявил специальный представитель Народного собрания Гагаузии в РФ по межпарламентским связям

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Народное собрание Гагаузии должно будет отреагировать, если Кишинев инициирует избрание нового главы автономии после приговора Евгении Гуцул 5 августа. Об этом заявил ТАСС специальный представитель Народного собрания Гагаузии в РФ по межпарламентским связям Сергей Гайдаржи.

"Я представитель Народного собрания Гагаузии, я думаю, что парламент Гагаузии должен принять какие-то решения, потому что все будет делаться для того, чтобы переизбрать [главу автономии], провести новые выборы, - сказал он. - Все будет зависеть от того, как поведет себя Народное собрание, в рамках законодательства".

Гайдаржи добавил, что Народное собрание должно будет отреагировать, если Гуцул приговорят к тюремному заключению.

Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована в рамках уголовного дела, которое касается финансирования ее избирательной кампании в 2023 году. Параллельно с этим с прошлого года идут судебные разбирательства по другому делу, в рамках которого Гуцул обвиняют в причастности к незаконному финансированию оппозиционной партии. Глава Гагаузии категорически отвергает все доводы стороны обвинения и называет дело политическим.

Суд в Кишиневе объявит приговор Гуцул 5 августа. Если она будет приговорена к тюремному заключению, власти могут инициировать избрание нового главы Гагаузии.