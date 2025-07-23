По оценкам журнала, критику работы территориальных центров комплектования можно назвать оправданной, так как с начала года уполномоченный по правам человека получил более 2 тыс. жалоб на возможные нарушения со стороны комиссариатов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Украинцы одобрительно относятся к российским ударам по территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом пишет немецкий журнал Focus Online.

Согласно опросу института "СоцИс", который приводит издание, 80% опрошенных негативно оценивают методы мобилизации, проводимые ТЦК.

Отмечается, что в основном речь идет об обвинениях в коррупции и социальной несправедливости. Помимо этого, подчеркивает Focus Online, критике также подвергаются жесткие методы военных комиссаров.

Издание пишет, что эту критику можно назвать оправданной, так как с начала 2025 года уполномоченный по правам человека получил более 2 тыс. жалоб на возможные нарушения со стороны комиссариатов.

Сообщается, что в результате на Украине сформировалось движение отказников, выражающих протесты против действий со стороны ТЦК.