Вместе с тем будет обсуждаться вопрос, в каких странах Европы и за ее пределами есть эти системы ПВО, отметил министр обороны Германии Борис Писториус

БЕРЛИН, 23 июля. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что европейские страны продолжают искать системы ПВО Patriot для передачи Украине.

"Положение дел не изменилось", - сказал он журналистам во время пресс-подхода в Берлине. По его словам, в среду на встречах в разных форматах будет обсуждаться вопрос, "где, в каких странах Европы и за ее пределами есть Patriot" и сколько комплексов они готовы передать Киеву. Писториус напомнил, что наряду с Германией Норвегия, Швеция и Нидерланды заявил о готовности участвовать в финансировании поставок этих систем. "Так что в наличии есть деньги на эти Patriot, теперь нужны Patriot", - подытожил он.

Ранее в среду в интервью журналу Der Spiegel министр заявил, что Германии для передачи Киеву этих систем ПВО требуется со стороны США твердая гарантия того, что американцы восполнят арсеналы Бундесвера новыми Patriot. По словам Писториуса, важно, чтобы "страны, которые отдадут системы, могли и дальше выполнять задачи в НАТО и не возникло пробела в области безопасности для альянса". При этом министр подчеркнул, что получение новых систем должно последовать в течение нескольких месяцев, а не лет.

По данным газеты Bild, армия ФРГ сама уже сталкивается с нехваткой средств ПВО, прежде всего Patriot. Три системы переданы Киеву, две размещены в Польше для защиты аэропорта, через который осуществляется транспортировка военной продукции на Украину. Еще три системы в настоящее время модернизируются и не могут пока использоваться, одна нужна для обучения военных. Остается три готовых к применению комплекса Patriot, а в случае передачи Киеву одного из них - всего две системы.