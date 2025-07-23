Конгрессмен США Тернер в беседе с пранкерами рассказал о разочаровании Зеленским

По мнению Майка Тернера, Владимиру Зеленскому нужно "более убедительно сесть за стол переговоров"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Член Конгресса США Майк Тернер в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) рассказал о том, что разочарован поведением Владимира Зеленского в контексте проблематики урегулирования украинского конфликта.

Пранкеры говорили с Тернером от имени неназванного "польского политика", запись разговора опубликована в их Telegram-канале.

"Я не знаю, чего хочет Зеленский, - сказал он, отвечая на вопрос о том, не кажется ли ему, что Зеленский не хочет прекращения огня в данный момент. - Я был разочарован поведением Зеленского. <...> Я не думаю, что он убежден в том, что мир возможен, и я думаю, что ему определенно нужно более убедительно сесть за стол переговоров".