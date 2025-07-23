По мнению находящегося в СИЗО оппозиционного парламентария, это решение нужно рассматривать не как демонстрацию силы, а как жест отчаяния

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Расправа Владимира Зеленского над Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) выглядит жестом отчаяния, похоже, что он "окончательно заплыл за буйки". Об этом заявил находящийся в СИЗО оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

"Расправу, совершенную вчера Зеленским, нужно рассматривать не как демонстрацию силы, а как жест отчаяния. Спешка, грубость маневра, отсутствие обоснований говорит только о том, что [детективы] НАБУ уж слишком близко" подобрались к главе офиса на Банковой (офис Зеленского) Андрею Ермаку и компании, написал он в Telegram-канале.

НАБУ и САП, отметил депутат, несмотря на критику, оставались последним сдерживающим фактором "от воровства и мародерства шайки Зеленского". Их упразднение уже вызвало недоумение в Европе. Однако на Банковой надеются, что все это в ЕС и США "проглотят", так как война с Россией и ее продолжение там важнее, чем проблема обогащения "кошельков" Зеленского.

"Но мне кажется, что это большой просчет, - продолжает Дубинский. - В условиях войны НАБУ и САП следили, чтобы деньги партнеров тупо не разворовывались. Даже если плевок проглотит [председатель Европейской комиссии] Урсула фон дер Ляйен (ей, кажется, по вкусу такие практики), то многим это может не понравиться. [Президенту США Дональду] Трампу вот уже сегодня "показалось", что Зеленский ворует помощь. <...> Поэтому вполне может оказаться, что в этот раз Зеленский окончательно заплыл за буйки".

Зеленский во вторник подписал принятый Верховной радой закон, фактически ликвидирующий независимость НАБУ и САП, что вызвало протесты в Киеве и других крупных городах страны. Согласно закону, вступившему в силу с 23 июля, генпрокурор Украины становится руководителем прокуроров САП, что практически переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на дела, которые ведет НАБУ. Кроме того, закон отменяет запрет на передачу дел из НАБУ другим органам, а генпрокурор теперь сможет забирать их у НАБУ и передавать другим прокурорам. Как отмечают украинские СМИ, принятый закон окажет ключевое влияние на НАБУ, а также на работу Национального агентства по предотвращению коррупции.