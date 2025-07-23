Организации лишены гарантий, которые ранее позволяли им реализовывать свои задачи, говорится в заявлении

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявили по итогам встречи в офисе Владимира Зеленского, что независимость ведомств была существенно ограничена недавними законодательными изменениями.

Зеленский ранее подписал принятый Верховной радой закон, фактически ликвидирующий независимость НАБУ и САП, что вызвало протесты в Киеве и других крупных городах страны. Позже он рассказал, что встретился с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов, а также генпрокурором Русланом Кравченко. Глава киевского режима заявил, что участники встречи договорились работать "исключительно конструктивно", а через две недели подготовить совместный план дальнейших действий, "дать больше справедливости и реально защитить интересы украинского общества".

Как говорился в заявлении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ, "принятые накануне законодательные изменения существенно ограничивают независимость НАБУ и САП". "Теперь НАБУ и САП лишены гарантий, которые ранее позволяли им эффективно реализовывать свои задачи и функции в противодействии топ-коррупции", - говорится там.

Ведомства подчеркнули, что привержены ценностям народа страны и продолжают работать над сохранением профессионализма обоих институтов и результатов, достигнутых за годы их деятельности. Они заявили, что верховенство права и соблюдение закона остаются для них неизменными ценностями, и поблагодарили украинцев за принципиальную позицию и активную поддержку. "Именно благодаря активному гражданскому участию антикоррупционная реформа стала возможной", - отметили в НАБУ и САП.

Согласно уже вступившему в силу с 23 июля закону, генпрокурор Украины становится руководителем прокуроров САП, что практически переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на дела, которые ведет НАБУ. Кроме того, закон отменяет запрет на передачу дел из НАБУ другим органам, а генпрокурор теперь сможет забирать их у НАБУ и передавать другим прокурорам. Как отмечают украинские СМИ, принятый закон окажет ключевое влияние на НАБУ, а также на работу Национального агентства по предотвращению коррупции.