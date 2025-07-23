Переговоры с Россией также запланированы на 23 июля

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Украинская делегация, прибывшая в Турцию для переговоров с РФ, проводит в Анкаре встречу с президентом Турецкой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание "Украинская правда".

По его данным, встреча уже началась. Другие подробности не приводятся.

Перед этим депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что делегация Киева прибыла в Турцию. По его словам, представители Украины сначала проведут встречи в Анкаре, а затем отправятся в Стамбул, где ожидаются контакты с российской стороной. Украинские СМИ уточнили, что в Анкаре планируется встреча с представителями Турции.

Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, третий раунд переговоров между делегациями России и Украины должен состояться вечером 23 июля в Стамбуле.

Россия и Украина по итогам двух раундов переговоров, которые прошли в Стамбуле 16 мая и 2 июня, договорились об обмене пленными по формуле "1 000 на 1 000", а также возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату "всех на всех" - с каждой стороны не менее 1 000 человек.