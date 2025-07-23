Sky: посредники призвали ХАМАС дать улучшенный ответ на инициативу по Газе

По данным телеканала, ответ ХАМАС содержал главным образом комментарии радикалов по вопросам доставки гуманитарной помощи в анклав, карты вывода израильских войск из анклава и предоставления движению гарантий прекращения огня в Газе

КАИР, 23 июля. /ТАСС/. Представители Египта и Катара, которые выступают посредниками на непрямых переговорах между палестинскими движением ХАМАС и Израилем, попросили радикалов предоставить более конструктивный ответ на представленные предложения по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Sky News - Arabia.

По данным источников, близких к проходящим в Дохе переговорам, ХАМАС "передал посредникам ответ на последние предложения о перемирии в Газе и освобождению части заложников", однако он "не удовлетворил египетских и катарских представителей".

Посредники, как отмечают те же источники, потребовали от ХАМАС внести "определенные улучшения" в свой ответ на инициативу, чтобы можно было продолжать переговоры с израильской стороной. Телеканал указывает, что Египет и Катар попросили ХАМАС "представить новый, улучшенный вариант ответа сегодня же".

Указывается также, что ответ ХАМАС содержал главным образом комментарии радикалов по вопросам доставки гуманитарной помощи в анклав, карты вывода израильских войск из анклава и предоставления движению гарантий прекращения огня в Газе.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты уведомили представителей ХАМАС, что Вашингтон может отказаться от своих гарантий, если радикалы в ближайшее время не дадут позитивный ответ на инициативу, представленную на переговорах в Дохе. В рамках последней инициативы во время согласованного 60-дневного режима прекращения огня радикалы передадут израильской стороне 10 живых заложников и тела 18 узников, погибших в Газе. Израиль в тот же период перемирия обязуется освободить из тюрем 150 палестинцев, отбывающих длительные сроки заключения, а также 1,1 тыс. арабов, арестованных в секторе Газа после начала военной операции Израиля в анклаве в октябре 2023 года. Кроме того, согласно возможным договоренностям, будет значительно увеличен объем гуманитарной помощи, доставляемой жителям анклава.

Как информировало близкое к радикалам агентство Maan, соглашение по Газе будет подписано и об этом будет объявлено на текущей неделе, максимум - в начале следующей. Агентство не исключило, что о достижении договоренностей о перемирии в палестинском секторе может быть объявлено "в ближайшее воскресенье, а возможно и в пятницу, если все детали будут окончательно согласованы".