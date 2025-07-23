По оценке портала, Владимир Зеленский "играет с огнем", учитывая предыдущие высказывания президента США о том, что Украина - крайне коррумпированное государство

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский, подписав закон о фактической ликвидации независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), может спровоцировать президента США Дональда Трампа на очередную волну критики украинского руководства. Об этом пишет портал Axios.

По оценке авторов материала, Зеленский "играет с огнем", учитывая предыдущие высказывания Трампа о том, что Украина - крайне коррумпированное государство, а Зеленский - "диктатор без выборов".

22 июля Зеленский подписал принятый Верховной радой закон, фактически ликвидирующий независимость НАБУ и САП, что вызвало протесты в Киеве и других крупных городах страны. Согласно уже вступившему в силу 23 июля закону, генпрокурор Украины становится руководителем прокуроров САП, что практически переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на проводимые НАБУ дела. Кроме того, закон отменяет запрет на передачу дел из НАБУ другим органам, а генпрокурор теперь сможет забирать производства НАБУ и передавать их другим прокурорам. Как отмечают украинские СМИ, принятый закон окажет ключевое влияние на НАБУ, а также на работу Национального агентства по предотвращению коррупции.