"Америка прежде всего": почему США выходят из ЮНЕСКО

США выходят из ЮНЕСКО — такое решение принял президент Дональд Трамп. Руководство специализированного учреждения при ООН по вопросам образования, науки и культуры уже получило соответствующее уведомление от Госдепа: страна перестанет быть его полноправным членом 31 декабря 2026 года. Почему США продолжают покидать международные организации — в материале ТАСС

Не совпали взглядами

Продолжение участия в ЮНЕСКО не отвечает национальным интересам Соединенных Штатов — это следует из заявления американского внешнеполитического ведомства. Как объяснили в Госдепе, это связано с тем, что международная организация проводит "глобалистскую и идеологизированную повестку", которая противоречит политике Вашингтона "Америка прежде всего".

"Президент Трамп принял решение вывести США из ЮНЕСКО, которая поддерживает прогрессивные, вызывающие разногласия культурные и социальные инициативы, полностью противоречащие разумной политике, за которую американцы голосовали в ноябре", — сказала заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, слова которой приводит газета New York Post.

В Госдепе, в частности, назвали "проблематичным" решение ЮНЕСКО предоставить членство в организации Палестине. В Вашингтоне выразили мнение, что оно способствует "продолжающемуся распространению антиизраильской риторики в рамках организации". К числу таковых США относят объявление еврейских святых мест объектами "палестинского всемирного наследия".

Кроме того, в формулировках, которые использует ЮНЕСКО, как утверждают в Вашингтоне, Палестина оказывается "оккупированной" Израилем, а его противостояние ХАМАС становится объектом осуждения.

Белый дом также выразил возмущение в связи с тем, что вторым по величине спонсором ЮНЕСКО оказался Пекин, а граждане Китая занимают ключевые руководящие должности в организации, что якобы способствует продвижению интересов КНР в организации.

Вашингтон не сошелся с относящимся к ООН учреждением и в других идеологических вопросах. Американскую администрацию возмутили, в частности, опубликованные в 2023 и 2024 годах сборники рекомендаций "Борьба с расизмом и дискриминацией: инструментарий ЮНЕСКО" и "Отчет о путях к гендерному равенству в Индии; трансформация мужских качеств". В первом сборнике государства-члены призывают принять "антирасистскую" политику и работать над обеспечением равенства. Задача второго — изменение "мужского восприятия гендерных вопросов", особенно "вредных гендерных норм", отмечает NYP.

Уходили, но возвращались

США выходят из ЮНЕСКО не впервые. Это уже делала администрация президента Рональда Рейгана в 1985 году. Тогда американский лидер обвинил организацию во "враждебности по отношению к основным институтам свободного общества, особенно к свободному рынку и свободной прессе". Кроме того, он обвинял учреждение в "неразумном расходовании" бюджета. Вернулись США в ЮНЕСКО в 2003 году при президенте Джордже Буше (мл.). Его администрация объяснила такое решение тем, что "организация была реформирована". Речь идет, в частности, о сокращении аппарата ЮНЕСКО и повышении прозрачности процедур найма сотрудников.

Но и после этого отношения США и организации складывались отнюдь не гладко. В 2011 году Вашингтон прекратил финансирование ЮНЕСКО из-за предоставления полноправного членства Палестине, которая не относится к государствам — членам ООН. Так организация лишилась крупнейшего донора, взнос которого составлял 22% бюджета ($70–80 млн в год). Спустя два года США лишили права голоса в организации в соответствии с ее уставом.

Повторный выход США из организации произошел в 2018 году при Трампе из-за "обеспокоенности США ростом задолженностей в ЮНЕСКО, необходимостью проведения там фундаментальных реформ и сохраняющейся антиизраильской предвзятостью".

Вернул США в организацию экс-президент демократ Джо Байден в июне 2023 года из-за стремления Вашингтона противодействовать влиянию Пекина в ней. Соединенные Штаты не только вернулись на правах члена ЮНЕСКО, но и обязались продолжить финансировать 22% ее бюджета и погасить образовавшуюся к тому моменту задолженность в $619,6 млн.

Нынешний выход США из ЮНЕСКО станет уже третьим.

В приоритете — национальные интересы

Для администрации Трампа важно, чтобы "членство страны во всех международных организациях соответствовало национальным интересам" США, отметила Анна Келли. Но ЮНЕСКО уже далеко не первое учреждение, из которого при президентстве Трампа вышли Соединенные Штаты.

В феврале глава государства подписал исполнительный указ о выходе США из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) и из Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Незадолго до этого американский лидер подписал аналогичный указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Критике со стороны Трампа подвергается и ООН в целом. "Я всегда считал, что у ООН огромный потенциал. Сейчас она не реализует его в полной мере", — говорил он.

За последние годы доверие к ООН заметно упало и у самих американцев. По данным Gallup, в 2024 году только 33% граждан США считали, что ООН хорошо справляется с работой. Этот показатель меньше, чем 45% в 2021 году.

И хотя выходы из международных организаций Вашингтон объясняет заботой о национальных интересах, на практике это будет обозначать как минимум то, что при принятии решений в ЮНЕСКО как раз интересы США учитываться не будут.

Лидия Мисник