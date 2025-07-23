По оценке обозревателей журнала, чтобы побудить Европу выполнить свои обещания повысить расходы на оборону, Вашингтон должен разработать "реалистичный и поэтапный" план уменьшения численности американских войск

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа должна прямо сейчас распорядиться о начале вывода американских войск из Европы, чтобы заставить европейские страны взять на себя бремя обеспечения своей безопасности, считают обозреватели журнала Foreign Affairs.

По их оценке, чтобы побудить Европу выполнить свои обещания повысить расходы на оборону, Вашингтон должен разработать "реалистичный и поэтапный" план уменьшения численности американских войск в Европе. Авторы статьи предлагают сократить ее вдвое в течение следующих четырех лет.

В статье говорится, что Европе нужно взять на себя ответственность за собственную защиту уже сейчас, "а не через 5 или 10 лет", когда США будут вынуждены экстренно передислоцировать свои силы в другой регион.

Как отмечается в публикации, конкуренция с Китаем и восхождение других великих держав "изменили глобальную стратегию Соединенных Штатов: Вашингтон больше не может сохранять глобальное военное превосходство, которым он обладал после окончания холодной войны". По мнению авторов материала, США должны "разумно распределять свои ресурсы", что означает вывод войск или сокращение их численности в некоторых регионах мира. Невыполнение этого требования "истощит ресурсы страны и увеличит дефицит бюджета" США, предупреждает журнал.

В статье указывается, что численность американских военнослужащих в Европе превышает уровень, необходимый для защиты интересов США на континенте. По этой причине военные, размещенные в европейских странах, стоят первыми в списке сокращений. Как отмечает Foreign Affairs, это связано не с тем, что Европа больше не важна для Соединенных Штатов, а с тем, что такая большая численность американских военных в европейских государствах просто не нужна. По мере милитаризации Европы военные США на континенте будут становиться все более бесполезными, заключают обозреватели.

США располагают сетью из 1 тыс. военных баз, охватывающей весь мир. Более чем в 80 странах находятся по меньшей мере 170 тыс. американских военных. Больше всего военнослужащих США дислоцировано в Японии, Германии и Южной Корее.