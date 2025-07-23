Сийярто: для прекращения конфликта на Украине нужно соглашение между РФ и США

Глава МИД Венгрии отметил, что такое соглашение также может привести к укреплению безопасности во всем мире

БУДАПЕШТ, 23 июля. /ТАСС/. Для урегулирования военного конфликта на Украине требуется всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве между Россией и США, которое приведет также к укреплению безопасности во всем мире. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие в мероприятиях ООН в Нью-Йорке.

"Для окончания войны на Украине необходимо крупное, всеобъемлющее, многогранное российско-американское соглашение о сотрудничестве", - сказал глава МИД в интервью телеканалу М1. Он отметил, что намерен изложить эту точку зрения на встречах в Нью-Йорке со своими коллегами, а также генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Если в ближайшие недели или месяцы будет достигнуто крупное всеобъемлющее российско-американское соглашение, то мир станет более безопасным местом и риск третьей мировой войны может быть устранен. Если же такое соглашение не будет достигнуто, если произойдет эскалация военного конфликта на Украине, то это будет иметь непредсказуемые последствия для мировой экономики и политики и мир столкнется с серьезной угрозой третьей мировой войны", - считает Сийярто.

"Это необходимо предотвратить, поэтому мы выступаем за мир, за переговоры, за прекращение огня. Мы будем делать это и дальше, даже если будут продолжаться нападки на нас из Европы, из Брюсселя, из разных европейских столиц", - заверил министр.

Ранее правительство Венгрии уже заявляло, что, по его мнению, конфликт на Украине может быть урегулирован только при условии достижения соглашения между Россией и Соединенными Штатами по широкому кругу вопросов. Будапешт полагает, что эта проблема будет решена в первую очередь на переговорах между Москвой и Вашингтоном, а не между Москвой и Киевом.