Депутат Дмитрий Разумков также выразил скепсис в отношении всей украинской переговорной группы

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Эффективность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова, возглавляющего украинскую делегацию на переговорах с Россией в Стамбуле, в качестве переговорщика оставляет желать лучшего. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.

"Позиция Банковой (офиса Зеленского, расположенного на улице Банковой в Киеве - прим. ТАСС) действительно была [в том], чтобы он (Рустем Умеров - прим. ТАСС) оставался переговорщиком в этом процессе, в Стамбульском процессе с русскими. Честно, я не очень вижу результата этих переговоров, и по большому счету насколько он эффективен в этой позиции, мягко говоря, оставляет желать лучшего. <...> Вне зависимости от того, ты имеешь мандат министра обороны или секретаря Совета национальной безопасности - это абсолютно не влияет на процесс и, к сожалению, не повлияет на процесс", - сказал он в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online.

В то же время политик выразил скепсис в отношении всей украинской переговорной группы. "Тех людей, которые могли бы эффективно проводить переговоры в Стамбуле, в нашей переговорной группе, к сожалению, я не вижу. <...> Для того, чтобы переговоры были результативными, должны быть люди, которые принимают решения", - добавил он.

На этом Разумков не остановился и продолжил критику в адрес украинской делегации. "Если вы туда отправляете почтальонов ну или телеграфистов, которые просто могут принять месседж, его озвучить, получить обратно и передать его в Киеве, то это не переговорщики. <...> Я сейчас не только про Умерова, я в принципе про переговорную группу, потому что решения принимаются в Киеве", - отметил он.

Переговоры между РФ и Украиной

Первый раунд прямых переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 16 мая, он завершился договоренностями об обмене пленными по формуле "1 000 на 1 000" и решением о представлении сторонами меморандумов по аспектам преодоления кризиса.

Второй раунд возобновленных прямых переговоров состоялся также в Стамбуле 2 июня. По его итогам стороны обменялись проектами меморандумов о мирном урегулировании, а также договорились об обмене тяжело раненными военнопленными и телами погибших. Москва также передала Киеву несколько тысяч тел погибших.

По информации пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, очередной, третий, раунд переговоров пройдет в Стамбуле 23 июля. Ранее источники сообщали о 24-25 июля. Делегацию России на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - бывший глава Минобороны, ныне секретарь СНБО Рустем Умеров.