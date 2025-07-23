Иран примет через 2-3 недели техническую делегацию МАГАТЭ

С агентством необходимы новые обсуждения, указал заместитель министра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Иран согласился принять в течение ближайших двух-трех недель техническую делегацию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, принимающий участие в мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.

"Кстати, как выполнять обязательства в новых обстоятельствах? С МАГАТЭ необходимы новые обсуждения. Это важно", - сказал он на брифинге для журналистов. "Мы в действительности согласились принять делегацию МАГАТЭ, техническую делегацию, на то, чтобы она очень скоро нанесла визит в Иран - в течение двух-трех недель - для обсуждения этой модальности", - заявил заместитель главы МИД Ирана.