23 июля, 17:37
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Иран примет через 2-3 недели техническую делегацию МАГАТЭ

С агентством необходимы новые обсуждения, указал заместитель министра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Иран согласился принять в течение ближайших двух-трех недель техническую делегацию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, принимающий участие в мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.

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"Кстати, как выполнять обязательства в новых обстоятельствах? С МАГАТЭ необходимы новые обсуждения. Это важно", - сказал он на брифинге для журналистов. "Мы в действительности согласились принять делегацию МАГАТЭ, техническую делегацию, на то, чтобы она очень скоро нанесла визит в Иран - в течение двух-трех недель - для обсуждения этой модальности", - заявил заместитель главы МИД Ирана. 

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