ЕК потребовала объяснений от Зеленского из-за борьбы с антикоррупционными органами

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "выразила глубокую озабоченность в связи с возможными последствиями" принятия этого закона

БРЮССЕЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен потребовала объяснений от Владимира Зеленского относительно действий киевского режима по борьбе с органами, занимающимися борьбой с коррупцией. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

"Президент [ЕК] фон дер Ляйен потребовала объяснений от президента Зеленского по поводу закона, отменяющего независимость органов по борьбе с коррупцией", - сообщили журналистам в пресс-службе ЕК.

В пресс-службе также отметили, что "фон дер Ляйен выразила глубокую озабоченность в связи с возможными последствиями" принятия этого закона.

22 июля Зеленский подписал принятый Верховной радой закон, фактически ликвидирующий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), что вызвало протесты в Киеве и других крупных городах страны. Согласно уже вступившему в силу 23 июля закону, генпрокурор Украины становится руководителем прокуроров САП, что практически переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на проводимые НАБУ дела. Кроме того, закон отменяет запрет на передачу дел из НАБУ другим органам, а генпрокурор теперь сможет забирать производства НАБУ и передавать их другим прокурорам. Как отмечают украинские СМИ, принятый закон окажет ключевое влияние на НАБУ, а также на работу Национального агентства по предотвращению коррупции.