Это произойдет, когда Германия получит ей на замену батарею из США, указывает журнал

БЕРЛИН, 23 июля. /ТАСС/. Германия сможет передать Украине первую систему противовоздушной обороны Patriot как минимум через восемь месяцев, когда получит ей на замену батарею из США. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

По их словам, примерно в этот срок Германия получит от США систему, которая изначально предназначалась для Швейцарии. При этом поставка всех последующих Patriot займет еще больше времени.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что у европейских стран есть деньги на закупку систем ПВО Patriot для передачи Украине, но пока они продолжают искать сами батареи. По его словам, Германии для передачи Киеву этих систем ПВО требуется со стороны США твердая гарантия того, что американцы восполнят запасы Бундесвера новыми Patriot. Как заявил Писториус, важно, чтобы "страны, которые отдадут системы, могли и дальше выполнять задачи в НАТО и не возникло пробела в области безопасности для альянса". При этом министр подчеркнул, что получение новых систем должно последовать в течение нескольких месяцев, а не лет.