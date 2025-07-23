Этот вопрос все еще "лежит на столе переговоров", указал заместитель министра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Иран совершенно точно ответит на возможное восстановление Западом санкций против него, причем не исключается в том числе выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, принимающий участие в мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.

"По вопросу о snapback (восстановлении санкций - прим. ТАСС). <...> Я не исключал выхода из ДНЯО, так как это было решение, принятое нашей предыдущей администрацией. Это все еще лежит на столе [переговоров]. Но что еще сделал бы Иран? Это продолжает рассматриваться [руководством в Тегеране]", - отметил Гарибабади на брифинге для журналистов.

"Абсолютно, Иран отреагирует. <...> Ответ будет, абсолютно", - подчеркнул замглавы МИД. По его словам, "часть реакции была определена заблаговременно".