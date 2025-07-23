Несколько чиновников заявили, что действия Владимира Зеленского "отчасти стали реакцией" на уголовное дело в отношении его близкого соратника и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова

ЛОНДОН, 23 июля. /ТАСС/. Решение Владимира Зеленского срочно ввести в действие закон, который фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины, частично объясняется расследованиями этих органов против его близкого окружения. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По всей вероятности, поспешность была вызвана "расследованиями в отношении окружения Зеленского" и его стремлением "укрепить контроль над влиятельными институтами в условиях военного времени", говорится в статье.

FT обращает внимание на то, что несколько чиновников из окружения Зеленского заявили, что его действия, по всей видимости, "отчасти стали реакцией на уголовное дело, возбужденное НАБУ в отношении его близкого соратника и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова, которого в прошлом месяце обвинили в злоупотреблении властью и незаконном обогащении". Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, что послужило обострению конфликта.

21 июля Служба безопасности Украины провела 70 обысков у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. А 22 июля Верховная рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, потребовав в том числе отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Митинги также прошли в Днепре, Львове, Одессе, Полтаве, Ровно и Тернополе. Несмотря на это, Зеленский подписал закон, он вступил в силу с сегодняшнего дня.