На акцию протеста собралось около 150 человек, указало издание "Общественное. Новости"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Митинг против закона, подписанного ранее Владимиром Зеленским, который фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), начался в родном городе Зеленского Кривом Роге.

По данным украинского издания "Общественное. Новости", на митинг собралось около 150 человек. Митинг начался также в городе Черновцы, расположенном на западе Украины. Ранее это же издание сообщило о начале аналогичных акций протеста в Тернополе и Чернигове.

Ранее издание "Зеркало недели" сообщило, что 23 июля акции протеста должны также пройти в Киеве, Днепре (ранее - Днепропетровск) и Львове.

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они продолжали сохранять независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, что послужило обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам из близкого окружения Зеленского.

21 июля Служба безопасности Украины провела 70 обысков у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. А 22 июля Верховная рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, потребовав в том числе отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Митинги также прошли в Днепре, Львове, Одессе, Полтаве, Ровно и Тернополе. Несмотря на это, Зеленский подписал закон, он вступил в силу с сегодняшнего дня.