Responsible Statecraft: Киев не заинтересован в урегулировании в 2025 году

Конфликт продолжится и в следующем году, заверила дипломат Яна Прауда

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Власти Украины не заинтересованы в прогрессе мирных переговоров с Россией, значимого результата в урегулировании конфликта по меньшей мере до 2026 года не будет. Такой прогноз приводится в статье работавшего в британском посольстве в Москве дипломата Яна Прауда, которая была опубликована американским порталом Responsible Statecraft.

Он отметил, что накануне нового раунда переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной ЕС утвердил 18-й пакет антироссийских санкций, а президент США Дональд Трамп пригрозил ввести импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине. "Динамика, при которой Европа и США угрожают России санкциями, если не будет достигнут прогресс в мирном урегулировании, но при этом от Украины не ожидают никаких уступок, сохраняется с марта 2015 года. И она просто не сработает", - указал Прауд.

"Боюсь, что те, кто верит в искреннюю приверженность [Владимира] Зеленского ускорению мирного процесса на Украине, проявляют излишний оптимизм. Я все больше убеждаюсь, что война продолжится и в следующем году", - добавил автор статьи.

По мнению британского дипломата, руководство Украины не заинтересовано в прогрессе мирных переговоров с Россией. "Поэтому призыв к [президенту РФ Владимиру] Путину встретиться в Стамбуле, как это было и в мае, является политическим спектаклем Зеленского. Ему необходимо удержать на своей стороне западных спонсоров и обеспечить продолжение потока денег и оружия на Украину. Он также хочет отполировать свой мнимый образ мирового политика", - указал Прауд.

При этом, отмечает аналитик, на самой последней встрече контактной группы по Украине Киев просил предоставить средства на следующий финансовый год уже сейчас. В ходе заседания прежний глава правительства Украины Денис Шмыгаль (теперь занимает пост министра обороны) потребовал дополнительно предоставить его стране $6 млрд для покрытия дефицита в военном бюджете, подчеркивает автор материала.

"И, конечно, угроза так называемых вторичных санкций, которые могут быть введены уже 2 сентября, означает, что давление на РФ сейчас выше, чем во время стамбульских переговоров в мае. С точки зрения Зеленского, отсутствие мирного соглашения в Стамбуле означает вторичные санкции против России", - считает Прауд.