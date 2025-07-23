Казем Гарибабади отметил, что при такой линии поведения одной из сторон между ними неизбежно будет сохраняться дефицит доверия друг к другу

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты постоянно меняют свою позицию на переговорах с Ираном, призванных содействовать решению вопросов, связанных с ядерными разработками Тегерана. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, принимающий участие в мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.

"Мы все еще получаем запросы на проведение переговоров и призывы [такого рода]. Мы их не отвергаем", - сказал он на брифинге для журналистов. "Но вокруг переговоров есть некоторые вопросы. Мы с американцами провели пять раундов переговоров. Одна из проблем - это, к сожалению, постоянное изменение позиции американцев", - отметил замглавы МИД Ирана.

По его оценке, "это был самый важный вопрос". Гарибабади констатировал, что при такой линии поведения одной из сторон между ними неизбежно будет сохраняться дефицит доверия друг к другу.

Пять раундов переговоров Ирана с США по ядерному досье Тегерана завершились без видимых результатов. Крайне негативное воздействие на этот дипломатический процесс оказали сначала военная операция Израиля против Ирана, а затем удары Вашингтона по трем ключевым объектам ядерной программы Тегерана. Одновременно переговоры с Ираном ведут представители стран "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция).

Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что новый раунд переговоров Ирана и стран "евротройки" по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана пройдет 25 июля в Стамбуле на уровне заместителей министров иностранных дел. До этого портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США, Великобритания, Германия и Франция договорились считать конец августа крайним сроком заключения ядерной сделки с Ираном. В противном случае "евротройка" планирует воспользоваться механизмом восстановления санкций в отношении Ирана (snapback).