Госдеп начал расследование в отношении Гарвардского университета

Кроме того, расследование в отношении Луисвиллского университета, Университета штата Небраска, Университета Майами, Мичиганского университета и Университета западного Мичигана начато по линии Министерства образования США

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Власти США начали расследование в отношении Гарвардского университета (штат Массачусетс). Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио, распространенном пресс-службой внешнеполитического ведомства.

Из него следует, что расследование начато с целью установить соответствие университета требованиям для участия в государственной программе выдачи виз иностранным студентам и преподавателям, приезжающим по обмену. В заявлении подчеркивается, что вузы "не должны мешать достижению внешнеполитических целей США или подрывать интересы [государства] в сфере национальной безопасности".

Как поясняет газета The New York Times, в письме, направленном президенту вуза Алану Гарберу, Рубио не указал на нарушение вузом этих норм, пояснив, что расследование необходимо для "помощи в достижении целей" Госдепартамента. Он дал руководству Гарварда неделю на то, чтобы предоставить данные, относящиеся к программе выдачи виз.

Кроме того, расследование в отношении Луисвиллского университета, Университета штата Небраска, Университета Майами, Мичиганского университета и Университета западного Мичигана начато по линии Министерства образования США. Как следует из заявления, размещенного на сайте ведомства, власти рассчитывают установить случаи возможного нарушения руководством перечисленных вузов регламента предоставления стипендии студентам-иммигрантам.

Правительство США ранее пыталось приостановить действие разрешения Гарвардскому университету на прием иностранных студентов. По мнению исполнительной ветви власти США, Гарвард не может обеспечить полную безопасность студентов еврейского происхождения из-за активистов, выступающих за права палестинцев и против военных операций Израиля в секторе Газа. Суд в Бостоне (штат Массачусетс) блокировал это постановление администрации, временный судебный запрет не позволяет правительству лишить университет сертификации, разрешающей принимать иностранцев для обучения в Соединенных Штатах. Затем администрация США приостановила проведение новых собеседований на выдачу американских студенческих виз иностранцам.