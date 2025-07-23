Марта Кос заявила, что это стало бы хорошим шагом

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос призвала Владимира Зеленского отменить подписанный им во вторник закон, согласно которому практически ликвидируется независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Мое послание Владимиру Зеленскому и его правительству - я обеспокоена", - заявила Кос в интервью польскому англоязычному телеканалу TVP World. На вопрос журналиста телеканала, должны ли власти в Киеве отменить эту инициативу, чиновница ответила: "Да, мы посмотрим, но это было бы здорово". "Борьба с коррупцией - одно из основных требований на пути к присоединению к ЕС, и это обязательное условие, чтобы в государстве существовали независимые антикоррупционные агентства и организации", - пояснила она.

22 июля Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой закон, фактически ликвидирующий независимость НАБУ и САП, что вызвало протесты в Киеве и других крупных городах страны. Согласно уже вступившему в силу 23 июля закону, генпрокурор Украины становится руководителем прокуроров САП, что практически переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на проводимые НАБУ дела. Кроме того, закон отменяет запрет на передачу дел из НАБУ другим органам, а генпрокурор теперь сможет забирать производства НАБУ и передавать их другим прокурорам.