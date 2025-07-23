По данным телеканала, истребители нанесли удары в районе Шиншар

БЕЙРУТ, 23 июля. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС нанесли удары по складам сирийских вооруженных сил в центральной провинции Хомс во второй половине дня. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, самолеты атаковали район Шиншар, расположенный в 100 км к юго-востоку от города Хомс - административного центра провинции. О последствиях налета сведений не приводится.

Последний раз авиаудары по сирийской территории наносились 17 июля, тогда воздушные рейды были совершены на базу 132-й мотострелковой бригады в Бзамиле и базу 107-й бронетанковой бригады в Джебле на северо-западе страны.

16 июля израильские ВВС атаковали ряд стратегических объектов в Дамаске и его окрестностях, в частности, удары были нанесены по комплексу зданий генштаба сирийской армии и президентскому дворцу в квартале Абу-Руммана.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил, что Израиль продолжит наносить удары по Сирии, если правительственные войска не будут выведены из города Эс-Сувейда и прилегающих к нему районов на юге республики, где проживают друзы.

19 июля президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о введении режима прекращения огня на всей территории южной провинции в соответствии с планом мирного урегулирования, разработанным при участии международных посредников.