ЦАХАЛ не меняет режим действий на Западном берегу после резолюции Кнессета

Армия продолжает вести оперативные действия в прежнем режиме, отметила представитель ЦАХАЛ Анна Уколова

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не меняет подход к военным операциям на Западном берегу реки Иордан после принятия резолюции Кнессета об аннексии территории. Об этом заявила ТАСС представитель ЦАХАЛ Анна Уколова.

"На данный момент армия продолжает вести оперативные действия в том режиме, в котором они были и раньше. Оперативные действия, нацеленные на уничтожение опасности и террористической деятельности. ЦАХАЛ действует в рамках израильского закона и решений, которые принимает правительство", - сказала она.

Ранее Кнессет (парламент) Израиля принял резолюцию о распространении суверенитета еврейского государства на Западный берег реки Иордан. Ее поддержал 71 депутат, против выступили 13. Израиль регулярно проводит военные операции на Западном берегу реки Иордан и заявляет о планах расширения еврейских поселений.

Продолжающееся расширение Израилем поселений на Западном берегу Иордана считается одним из основных препятствий на пути урегулирования длящегося много десятилетий палестино-израильского противостояния. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к еврейскому государству немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Оно в ответ заявило, что не будет выполнять положения этого документа.