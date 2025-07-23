Казем Гарибабади отметил, что возможные новые контакты Тегерана с Вашингтоном будут только непрямыми

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Иран еще не принял решение относительно того, будет ли участвовать в дальнейших переговорах с Соединенными Штатами, призванных решить вопросы, связанные с ядерными разработками Тегерана. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, принимающий участие в мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.

"Считаю, что очень скоро на этот счет будет решение. Конкретно, после нашей встречи с европейцами в пятницу", - сказал он на брифинге для журналистов, комментируя перспективы дальнейших переговоров с США. "Если будет какой-то новый раунд переговоров с американцами, то, как я говорил, должны соблюдаться два-три принципа: вера в решение, при котором в выигрыше остаются обе стороны, а также честное участие в переговорах. Это важно. И платформа переговоров не должна использоваться для совершения новой военной агрессии [против Ирана]", - подчеркнул заместитель главы МИД.

При этом он уточнил, что возможные новые контакты Ирана с США будут только непрямыми. "Кстати, если будет какой-то новый раунд переговоров [с США], то это будут непрямые переговоры", - заявил Гарибабади. На просьбу пояснить, почему, он ответил: "Потому что у нас все еще нет доверия к Соединенным Штатам". Иран не готов "к прямым переговорам с США, особенно после агрессии", то есть бомбардировки американской стороной ядерных объектов в Фордо, Исфахане и Натанзе, отметил дипломат.

Пять раундов переговоров Ирана с США ранее в этом году по ядерному досье Тегерана завершились без видимых результатов. Крайне негативное воздействие на этот дипломатический процесс оказали сначала военная операция Израиля против Ирана, а затем удары Вашингтона по трем ключевым объектам ядерной программы Тегерана. Одновременно переговоры с Ираном ведут представители стран "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция).

Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что новый раунд переговоров Ирана и стран "евротройки" по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана пройдет 25 июля в Стамбуле на уровне заместителей министров иностранных дел. До этого портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США, Великобритания, Германия и Франция договорились считать конец августа крайним сроком заключения ядерной сделки с Ираном. В противном случае "евротройка" планирует воспользоваться механизмом восстановления санкций в отношении Ирана (snapback).