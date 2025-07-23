Посол Египта сообщил о завершении своей миссии в России

Назих Нагари занимал должность с сентября 2022 года

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Посол Египтав РФ Назих Нагари сообщил о завершении своей дипломатической миссии в России.

Посол, выступая на приеме по случаю 73-й годовщины революции в Египте 1952 года, отметил, что "это событие имеет особое значение, поскольку совпадает с завершением его дипломатической миссии в Российской Федерации".

Нагари обратил внимание, что впервые он покидал Москву 31 августа 1983 года, когда ему было 14 лет. "Сегодня спустя почти 42 года я вновь уезжаю из Москвы 31 августа", - добавил он.

Дипломат занимал должность посла Египта в России с сентября 2022 года.