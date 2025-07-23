По данным журнала, США ожидают, что их европейские союзники передадут Киеву Patriot из своих запасов

БЕРЛИН, 23 июля. /ТАСС/. Германия получит от США первую систему ПВО Patriot на замену тем, которые могут быть переданы Киеву, не ранее чем через восемь месяцев. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на правительственные источники.

По информации издания, США ожидают, что их европейские союзники передадут Киеву Patriot из своих запасов. Затем они получат от американцев замену. Причем те страны, которые поставят комплексы, переместятся вверх в списке государств, ожидающих от компании RTX Corporation получение новых систем.

"Проблема в том, что первая система, по данным правительственных источников, будет в наличии самое ранее через восемь месяцев", - пишет Der Spiegel. Только тогда Германия получит батарею Patriot, которая изначально предназначалась для Швейцарии. Остальные системы будут доступны еще позже.

"Мы ожидаем, что НАТО затем еще раз обратится к США и ясно даст понять производителю Patriot, что страны, которые их отдают, в течение нескольких месяцев должны быть снабжены новыми системами", - приводит журнал слова министра обороны Бориса Писториуса. По его мнению, ситуация "не безнадежна". Германия ждет от США твердых гарантий того, что американцы восполнят запасы Бундесвера новыми Patriot.

По данным газеты Bild, армия ФРГ сама уже сталкивается с нехваткой средств ПВО, прежде всего Patriot. Три системы переданы Киеву, две размещены в Польше для защиты аэропорта, через который осуществляется транспортировка военной продукции на Украину. Еще три системы в настоящее время модернизируются и не могут пока использоваться, одна нужна для обучения военных. Остается три готовых к применению комплекса Patriot, а в случае передачи Киеву одного из них - всего две системы.