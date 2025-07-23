Если объекты уничтожены, то никакой деятельности там не может вестись, отметил замглавы министерства исламской республики Казем Гарибабади

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Власти Ирана считают, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) хочет продолжить инспекции иранских ядерных объектов для оценки эффективности американо-израильских ударов, нанесенных по ним в июне. Об этом заявил замглавы МИД исламской республики Казем Гарибабади, принимающий участие в мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.

"Для меня это большой вопрос, почему они (имеется в виду МАГАТЭ - прим. ТАСС) настаивают на том, чтобы направить туда инспекторов. Если эти объекты были уничтожены, причин для беспокойства нет. Не должно быть никаких просьб о поездке туда, если только они не хотят получить информацию о том, насколько эффективной была атака. Это должно быть их главный мотив", - подчеркнул он на брифинге для журналистов.

Гарибабади обратил внимание на ранние заявления как МАГАТЭ, так и властей Израиля: "Было сказано, что они (имеется в виду Израиль и США - прим. ТАСС) уничтожили ядерные объекты, которые, по их мнению, наиболее важны: Натанз, Исфахан и Арак. Арак был подвернут израильским ударам при первых же атаках, и они сказали, что полностью уничтожили его". Ведь если объекты уничтожены, то никакой деятельности там не может вестись, добавил иранский дипломат.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.

2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества между Тегераном и МАГАТЭ. С момента подписания документа президентом закон считается вступившим в силу и обязательным к исполнению. Во вторник глава МИД исламской республики Аббас Арагчи заявил, что Иран не исключает возможность возвращения в будущем в страну инспекторов от агентства.