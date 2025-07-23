Кац пригрозил ХАМАС "вратами ада" в случае отказа освободить заложников

По словам министра обороны Израиля, высокопоставленные представители движения "празднуют во дворцах и роскошных отелях", превратив Газу в "море руин"

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июля. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил, что "откроются врата ада", если радикальное движение ХАМАС откажется в ближайшее время освободить удерживаемых в секторе Газа заложников.

"Если заложники не будут освобождены в ближайшее время, откроются врата ада", - сказал Кац, чьи высказывания приводит портал Ynet. По словам министра, "высокопоставленные представители ХАМАС за рубежом празднуют во дворцах и роскошных отелях", превратив Газу в "море руин" и "отказываясь освободить заложников".

Официальный представитель израильского правительства Давид Менсер ранее заявил, что движение ХАМАС продолжает отказываться от предложения по освобождению удерживаемых в Газе заложников и выдвигает невыполнимые условия на переговорах по урегулированию ситуации в анклаве. Он добавил, что "израильская переговорная группа все еще находится в Дохе", а "переговоры продолжаются и будут продолжаться", так как цель состоит в том, чтобы "вернуть заложников домой".

Менсер в ходе брифинга также напомнил, что радикалы продолжают удерживать в секторе Газа 50 заложников. По данным израильской стороны, 20 из них живы.