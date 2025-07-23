Эксперт Мамедов: план США по управлению коридором через Сюник игнорирует сложности

Как отмечает эксперт в области международной политики, "этот план представлен как творческий выход из тупика, связанного с требованиями Баку относительно так называемого Зангезурского коридора"

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. План о передаче под управление США транспортного коридора между территориями Армении и Азербайджана игнорирует "слишком много региональных сложностей" и требует интенсивных переговоров со всеми игроками в регионе. Такое мнение выразил эксперт в области международной политики Эльдар Мамедов в статье для американского портала Responsible Statecraft.

"В то время как мир между Арменией и Азербайджаном при посредничестве США в принципе приветствуется, нынешнее предложение игнорирует слишком много региональных сложностей", - пишет автор статьи. "В лучшем случае это черновой вариант, требующий интенсивных переговоров со всеми региональными игроками, включая Иран и Россию. В худшем случае - это еще один создающий заголовки трюк Трампа, на который тот пошел в стремлении получить Нобелевскую премию мира", - указывает эксперт.

Как отмечает Мамедов, "этот план представлен как творческий выход из тупика, связанного с требованиями Баку относительно так называемого Зангезурского коридора". По его словам, "по логике, под управлением США все стороны могли бы пользоваться этим маршрутом, выйдя за рамки "племенных взглядов", которые подпитывают конфликт". По мнению эксперта, реакция как Армении, так и Азербайджана до сих пор была довольно вялой, но, теоретически, они могут стать более восприимчивыми к участию США.

Как полагает эксперт, "основным камнем преткновения остается суверенитет". Автор пишет, что премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркивал, что Ереван должен сохранить контроль над маршрутом. В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев настаивает на одностороннем доступе к Нахичевани и Турции, отвергая любое иностранное присутствие, указывает Мамедов.

США и коридор через Сюник

Ранее в ряде региональных СМИ появилась информация о том, что США предложили передать под контроль частной компании управление транспортным коридором, соединяющим основную часть Азербайджана с его анклавом в Нахичевани в рамках заключения мирного договора между Баку и Ереваном. Коридор проходит через Сюникскую область Армении, в Азербайджане его называют Зангезурским коридором. Этот вопрос якобы обсуждался во время переговоров между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на встрече в Абу-Даби 10 июля. В свою очередь Пашинян подтвердил, что Ереван получил от американской стороны предложение по управлению коридором между территориями Армении и Азербайджана для разблокирования транспортных коммуникаций.

Посол США в Турции Том Баррак при этом отмечал, что Вашингтон "готов арендовать на 100 лет участок территории Армении, который соединяет Азербайджан и его анклав в Нахичевани, граничащий с Турцией".

22 июля испанское издание Periodista Digital опубликовало статью, в которой в числе прочего утверждалось, что Армения, Азербайджан и США согласились оформить "Меморандум о взаимопонимании по созданию транспортного коридора через мост Трампа". Правительство Армении, комментируя эту публикацию, назвало ее очередным проявлением гибридной войны и манипулятивной пропагандой.