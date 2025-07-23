В то же время министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль отметил, что ситуация в секторе Газа развивается в худшую сторону

БЕРЛИН, 23 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль не исключил ограничений на поставки оружия Израилю.

"Я всегда говорил, что в принципе мы поставляем оружие Израилю. Предыдущее правительство [ФРГ] сократило поставки, что я тогда не считал правильным. Все правительства, начиная с [первого федерального канцлера ФРГ] Конрада Аденауэра, поставляли оружие Израилю, и мы, конечно, продолжим это делать", - сказал Вадефуль в интервью газете Die Zeit.

Эта поддержка со стороны Германии, по его словам, "совершенно очевидно вытекает из приверженности ФРГ праву Израиля на существование". "Тем не менее, могут быть ограничения. Еще раз: содержание решений [о поставках] засекречено", - констатировал глава МИД ФРГ.

В то же время он отметил, что ситуация в секторе Газа развивается в худшую сторону. "Именно поэтому я с самого начала требовал улучшения положения жителей Газы. Правительство Израиля обязано оказывать гуманитарную помощь не только на бумаге, но и таким образом, чтобы это действительно облегчало страдания. Так называемого Фонда гуманитарной помощи Газе, созданного почти одновременно с моим первым визитом, для этого недостаточно", - констатировал министр.

Он указал на некоторое улучшение гуманитарной ситуации в Газе. "Я вижу определенное развитие, но этого далеко недостаточно", - заметил Вадефуль. "Мы работаем над достижением прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Это должно обеспечить полноценный доступ к гуманитарной помощи", - заявил министр. По его мнению, Германия не может быть "нейтральным посредником" при урегулировании палестино-израильского конфликта. "Роль нейтрального посредника неуместна, поскольку мы предвзяты. Мы на стороне Израиля", - резюмировал глава внешнеполитического ведомства Германии, добавив, что ФРГ призывает оказать еще большее политическое давление на Израиль.

Ранее агентство DPA сообщило, что правительство Германии с 7 октября 2023 года по 13 мая 2025 года одобрило поставки Израилю оружия и товаров военного назначения на сумму €485,1 млн. При этом неясно, выдавало ли новое правительство Германии в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ разрешения на экспорт после прихода к власти 6 мая 2025 года.