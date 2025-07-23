МККК заявил о важности предотвращения нарушений после получения материалов СПЧ

Международный Комитет Красного Креста стремится предотвращать, пресекать и не допускать повторения нарушений, от которых страдают лица, не принимающие или прекратившие принимать участие в боевых действиях, указали в МККК

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Международный Комитет Красного Креста (МККК) в ответ на направленные Советом по правам человека (СПЧ) при президенте РФ материалы о преступлениях украинских военных и националистических батальонов заявил о своей приверженности предотвращению нарушений, от которых страдают не участвующие в боевых действиях лица. Об этом говорится в письме главы Региональной делегации МККК в РФ и Республике Беларусь Бориса Мишеля, адресованном председателю СПЧ Валерию Фадееву.

"МККК стремится предотвращать, пресекать и не допускать повторения нарушений, от которых страдают лица, не принимающие или прекратившие принимать участие в боевых действиях, а именно гражданские и иные лица, находящиеся под защитой международного гуманитарного права, а также обеспечивать, чтобы участники военных действий в полной мере соблюдали свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом", - подчеркнул Мишель, слова которого приводит пресс-служба СПЧ.

В июне СПЧ направил в международные организации очередную подборку материалов о преступлениях ВСУ и нацбатальонов против российских военнослужащих и мирного населения за период с 1 января по 31 марта 2025 года. В нее вошли свидетельства, собранные в ДНР, ЛНР и Брянской области, включая факты казней пленных российских солдат.