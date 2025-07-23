Аналогичные акции протеста также проходят в Днепре, Житомире, Кривом Роге, Кропивницком, Львове, Николаеве, Одессе, Ровно, Тернополе, Харькове, Хмельницком, Чернигове и Черновцах

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Более тысячи человек вышло на митинг в Киеве против закона, подписанного Владимиром Зеленским, который фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщило украинское издание "Страна".

В своем Telegram-канале издание также опубликовало видео, на котором видно толпу протестующих с плакатами в руках.

По данным украинских СМИ, аналогичные акции протеста также проходят в Днепре (ранее - Днепропетровск), Житомире, Кривом Роге, Кропивницком (ранее - Кировоград), Львове, Николаеве, Одессе, Ровно, Тернополе, Харькове, Хмельницком, Чернигове и Черновцах.

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они продолжали сохранять независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, что послужило обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам из близкого окружения Зеленского.

21 июля Служба безопасности Украины провела 70 обысков у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. А 22 июля Верховная рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, потребовав в том числе отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Митинги также прошли в Днепре, Львове, Одессе, Полтаве, Ровно и Тернополе. Несмотря на это, Зеленский подписал закон, он вступил в силу с сегодняшнего дня.