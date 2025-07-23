Как напомнил премьер республики, Европарламент за последний период принял несколько резолюций по стране, в которых, в частности, требует освобождения экс-президента Михаила Саакашвили

ТБИЛИСИ, 23 июля. /ТАСС/. Евросоюз зачастую требует от Грузии не соблюдать закон, а наказывать государственных деятелей и освобождать преступников. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу Аджарии Общественного вещателя Грузии.

Как отметил Кобахидзе, Европарламент за последний период принял несколько резолюций по Грузии, в которых требует освобождения экс-президента Михаила Саакашвили, а также других оппозиционных политиков, отбывающих наказание за совершение конкретных преступлений.

"В основном требования европейской бюрократии связаны с тем, чтобы не соблюдать закон в стране. Это их главная линия. Кроме того, они иногда требуют наказать конкретных людей, выпустить преступников, неисполнения в их отношении верховенства закона. Это абсолютно непонятно", - сказал Кобахидзе.

14 июля Еврокомиссия направила МИД Грузии письмо, предупредив, что страна рискует лишиться безвизового режима с ЕС в случае невыполнения восьми рекомендаций, включая отмену закона о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) от 2024 года. Крайним сроком выполнения рекомендаций называется конец августа. Власти Грузии заявляют, что не намерены отменять принятые законы, и называют письмо ЕК очередной попыткой шантажа.