При этом палестинский чиновник не смог раскрыть подробности по содержанию ответа

ЛОНДОН, 23 июля. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС предоставило посредникам на переговорах с Израилем свой ответ на предложение о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на палестинского чиновника, близкого к переговорам.

При этом он не смог раскрыть подробности по содержанию ответа.

Ранее портал Ynet сообщил со ссылкой на источник в израильских органах безопасности, что Катар и Египет получили ответ на последнее предложение по Газе от представителей ХАМАС 22 июля вечером. По словам этого источника, ответ "не удовлетворил самих посредников" и они его "отклонили, попросив ХАМАС проработать более релевантный" подход.